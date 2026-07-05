F1: Leclerc e Hamilton duello a Gran Bretagna

In queste ore la Formula 1 è al centro dell’attenzione, con la classifica del GP Gran Bretagna 2026 che tiene tutti con il fiato sospeso. A Silverstone si susseguono colpi di scena con Leclerc e Hamilton protagonisti di una lotta serrata, mentre Hadjar e Verstappen non rinunciano alla sfida. L’unico dato certo è che succede di tutto e il contrario di tutto, con gli appassionati che non possono staccarsi dagli schermi.

L’energia in pista, l’assetto delle monoposto e la gestione delle gomme sono solo alcuni degli elementi chiave che stanno influenzando le prestazioni delle varie scuderie. La Ferrari cerca di giocarsi al meglio le sue carte per ottenere risultati di rilievo, puntando a sfruttare ogni opportunità che si presenterà durante la gara a Silverstone.

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