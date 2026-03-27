F1 news: Russell guida Mercedes in Giappone

In queste ore, l’argomento F1 news è al centro dell’attenzione online, risultando in cima ai top trend sui motori di ricerca. L’ultimo aggiornamento feed, datato 2026-03-27 alle 06:40:00, rivela che George Russell ha condotto la Mercedes in testa durante la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone a Suzuka. Un risultato che conferma l’ascesa del giovane pilota britannico nella scuderia tedesca. La competizione si preannuncia entusiasmante, con sfide e classifiche da tenere d’occhio. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulle ultime novità, si consiglia di approfondire la ricerca online.