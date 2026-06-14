F1 oggi: Ferrari sfida Mercedes a Barcellona

In queste ore la Formula 1 è al centro dell’attenzione online, essendo in cima ai trend sui motori di ricerca. A Barcellona, si prospetta una gara avvincente con la Ferrari di Hamilton che sfida le Mercedes. Alle 15 scatterà la competizione, con Russell in pole davanti a Hamilton e Antonelli. Le strategie dei team, secondo Pirelli, sono cruciali in questa tappa catalana. Si preannuncia un confronto serrato tra i protagonisti del mondiale.

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