F1 qualifiche: Antonelli sfida Russell per la pole

Sabato 28 Marzo 2026, ore 07:38 a Italia, il tema in tendenza online sono le qualifiche di Formula 1. La sfida tra Antonelli e Russell per la pole position tiene con il fiato sospeso gli appassionati. Mentre Kimi vola durante le prove libere, Leclerc ed Hamilton si preparano a dare battaglia. Le qualifiche si preannunciano ricche di emozioni, con i tifosi giapponesi pronti a sostenere i propri beniamini. La notizia è molto ricercata online, risultando in cima ai motori di ricerca. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online.