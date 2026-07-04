F1 Sprint: sfida Hamilton-Antonelli a Silverstone

Sabato 4 Luglio 2026, alle ore 14:18, l’attenzione degli appassionati di Formula 1 è tutta incentrata sulla Sprint race in corso a Silverstone. La super sfida tra Hamilton e Antonelli tiene col fiato sospeso gli appassionati di motori in tutto il mondo.

L’ultima novità di questa intensa giornata è che Hamilton ha conquistato la pole position davanti ad Antonelli e Verstappen, mentre Leclerc si è qualificato quarto. La lotta in pista promette emozioni e colpi di scena fino all’ultima curva.

La notizia della Sprint race è al centro dell’interesse online, in cima ai trend sui motori di ricerca. Gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale e approfondire ulteriormente online per non perdere neanche un dettaglio di questa emozionante competizione.