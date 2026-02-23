Fabio Splendori: crescita, margini e verità contabile nelle PMI italiane

Fabio Splendori riflette sui limiti del fatturato come unico indicatore di successo nelle PMI italiane e richiama l’attenzione su marginalità, debiti aziendali e controllo di gestione.

Nel dibattito su sviluppo territoriale e competitività delle imprese, il fatturato resta il dato più citato nei bilanci e nelle dichiarazioni pubbliche. Tuttavia, secondo Fabio Splendori, l’eccessiva centralità di questo indicatore rischia di oscurare elementi decisivi per la stabilità economico-finanziaria delle PMI italiane.

La questione non è tecnica, ma culturale. La tendenza a identificare la crescita con l’aumento dei ricavi produce una narrativa rassicurante, spesso condivisa tra imprenditori, stakeholder e sistema bancario. Ma questa narrativa può non coincidere con la reale condizione dell’impresa.

Il fatturato come indicatore parziale

Per Fabio Splendori, il fatturato è un dato necessario ma non sufficiente. Rappresenta il volume di attività, non la qualità del risultato. Un’azienda può incrementare i ricavi e contemporaneamente ridurre la propria redditività.

«Il fatturato misura quanto lavori. I margini misurano quanto stai costruendo», osserva Splendori.

Quando l’aumento delle vendite non è accompagnato da un controllo puntuale dei costi e da una pianificazione finanziaria coerente, la crescita può tradursi in un ampliamento del rischio operativo. La pressione competitiva, l’aumento dei costi energetici e logistici, la variabilità dei tassi di interesse amplificano questa vulnerabilità.

Marginalità: il vero termometro della solidità

Nel ragionamento di Fabio Splendori, la marginalità operativa rappresenta il vero termometro della salute aziendale. Non si tratta solo di generare utile, ma di mantenere un equilibrio che consenta investimenti, innovazione e autonomia finanziaria.

Molte PMI, nel tentativo di acquisire nuove quote di mercato, accettano condizioni contrattuali poco sostenibili o praticano politiche di prezzo aggressive. Questa strategia può sostenere temporaneamente il fatturato, ma comprime i margini e riduce la capacità di autofinanziamento.

Per investitori e stakeholder territoriali, il dato sulla marginalità diventa quindi più significativo del semplice volume di ricavi. È lì che si misura la sostenibilità reale del modello di business.

Debiti aziendali e dipendenza finanziaria

Un altro punto centrale dell’analisi di Fabio Splendori riguarda l’evoluzione dei debiti aziendali. In presenza di margini insufficienti, il ricorso al credito tende a diventare sistematico.

«Il debito è uno strumento. Diventa un problema quando sostituisce la redditività», sottolinea.

Quando la liquidità generata dall’attività caratteristica non copre il fabbisogno operativo, l’impresa entra in una dinamica di dipendenza finanziaria. Questa condizione riduce la flessibilità strategica e aumenta l’esposizione a shock esterni, come contrazioni della domanda o irrigidimenti delle condizioni bancarie.

Il controllo di gestione come responsabilità imprenditoriale

Secondo Fabio Splendori, il controllo di gestione non è un adempimento formale, ma un atto di responsabilità verso l’impresa e il territorio. Analisi dei costi, monitoraggio dei flussi di cassa, valutazione della redditività per cliente e per linea di prodotto rappresentano strumenti essenziali per evitare decisioni basate su percezioni parziali.

La leadership imprenditoriale, in questa prospettiva, si misura nella capacità di leggere i numeri in profondità e di intervenire prima che le criticità diventino strutturali.

Rinunciare a fatturato non profittevole, rivedere processi inefficienti, ridefinire strategie commerciali sono scelte spesso complesse, ma necessarie per costruire imprese solide nel medio-lungo periodo.

Una riflessione per il sistema economico locale

La posizione di Fabio Splendori si inserisce in un confronto più ampio sul futuro delle PMI italiane. In territori dove il tessuto produttivo è composto prevalentemente da piccole e medie imprese, la qualità della crescita incide direttamente su occupazione, stabilità finanziaria e sviluppo sostenibile.

Superare la logica del solo fatturato significa adottare un approccio più maturo alla crescita: equilibrio economico, marginalità adeguata e gestione finanziaria consapevole.

In un contesto economico sempre più complesso, la solidità non si misura nella dimensione apparente dell’impresa, ma nella sua capacità di trasformare i ricavi in valore duraturo. È su questo terreno che, secondo Fabio Splendori, si gioca la vera sfida della competitività.