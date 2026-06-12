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Facebook: guasto in corso, servizio non attivo

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In queste ore, il tema della non funzionalità di Facebook è diventato uno dei trend più ricercati online, suscitando grande interesse tra gli utenti. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il social network di Meta, insieme ad Instagram, sta registrando disservizi che stanno impedendo agli utenti di accedere e utilizzare le piattaforme in modo regolare.

L’ultimo aggiornamento del feed risale a qualche minuto fa, confermando la persistenza dei problemi tecnici. Anche WhatsApp, di proprietà di Meta, sembra essere coinvolto nelle difficoltà riscontrate dagli utenti.

La situazione è in continua evoluzione e gli esperti stanno lavorando per risolvere al più presto i guasti che stanno compromettendo l’esperienza degli utenti sui social di Meta. Per avere ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale, si consiglia di consultare le fonti online e i social network ufficiali.

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