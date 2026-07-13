Facebook: la sfida dell’Unione Europea

In queste ore, il tema di Facebook è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. L’Unione Europea sembra intenzionata a vietare la pratica dell’infinite scrolling di Meta, società proprietaria di Facebook. Inoltre, Meta potrebbe dover fronteggiare un’indagine riguardo al design delle sue app e un possibile accordo in ambito di intelligenza artificiale dal valore di 2 miliardi di dollari potrebbe essere annullato. La Commissione Europea ha evidenziato che il design ‘additivo’ di Facebook e Instagram potrebbe violare le leggi europee. Ulteriori dettagli e aggiornamenti sono disponibili online per approfondire questa vicenda in evoluzione.