Facebook: problemi di accesso segnalati dagli utenti

In queste ore Facebook è al centro dell’attenzione online, con numerosi utenti che segnalano problemi di accesso alla piattaforma. L’ultimo aggiornamento del feed risale alle 15:50 di oggi, ma dalle segnalazioni sembra che l’accesso sia ancora compromesso per molti.

La situazione sembra coinvolgere anche Instagram, con alcuni utenti che riportano difficoltà ad utilizzare entrambe le piattaforme. La domanda ricorrente è: Facebook è giù? Si parla di errori di query su Facebook e di Instagram non funzionante per molti utenti.

La notizia è molto cercata online in queste ore, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Gli utenti sono alla ricerca di aggiornamenti costanti su questa problematica che sta interessando un vasto numero di persone in tutto il mondo.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulla situazione, si consiglia di continuare a seguire le fonti online e i canali ufficiali delle piattaforme interessate.