Facebook: sicurezza potenziata per account adolescenti

In queste ore, la notizia relativa alle nuove impostazioni di sicurezza per gli account adolescenti su Facebook, Instagram e Messenger è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Meta ha annunciato l’espansione delle funzionalità per la tutela dei teenager, confermando il proprio impegno per garantire un ambiente sicuro e protetto sui propri social network. L’ultimo aggiornamento feed, datato 3 giugno alle 08:10, conferma l’importanza e l’attualità di questa novità.

Le nuove regolamentazioni riguardano il controllo dei contenuti per gli utenti under 13, ampliando le misure di sicurezza già presenti e introducendo ulteriori strumenti di controllo e protezione. Questo passo evidenzia l’attenzione di Meta nei confronti della sicurezza online dei giovani, cercando di ridurre i rischi e promuovere un uso responsabile dei social media.

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