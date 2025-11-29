Famiglia nel bosco, svolta sulla casa a Palmoli

La vicenda della famiglia che vive nei boschi di Palmoli, in Abruzzo, conosce in queste ore un possibile punto di svolta. I genitori, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, hanno infatti deciso di accettare l’offerta di un imprenditore del territorio che ha messo a disposizione gratuitamente un casolare, con l’obiettivo di favorire il ricongiungimento con i loro tre figli attualmente ospitati in una struttura protetta in seguito alla decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila.

Il casolare si trova sempre nell’area verde del comune di Palmoli ed è stato ristrutturato di recente. L’abitazione dispone di più stanze, una cucina attrezzata, punti di approvvigionamento idrico, un sistema di servizi essenziali e spazi per accogliere eventuali animali. Una soluzione che consente alla coppia di continuare a vivere a stretto contatto con la natura, ma in un contesto ritenuto più idoneo rispetto al rudere in cui la famiglia risiedeva in precedenza.

Secondo quanto emerso negli ultimi giorni, il padre avrebbe effettuato un sopralluogo nell’immobile, esprimendo apprezzamento per la struttura e per l’ambiente circostante. La casa, immersa nel verde e già utilizzata in passato anche in chiave turistica, viene considerata una possibile base per un nuovo inizio, in linea con lo stile di vita scelto dalla coppia ma più vicino alle indicazioni contenute nell’ordinanza del Tribunale, che aveva evidenziato criticità legate alle condizioni abitative originarie.

In parallelo, i genitori hanno diffuso una lettera con cui hanno ribadito di voler collaborare con le istituzioni e di non aver mai rifiutato gli aiuti offerti nelle scorse settimane. Nello scritto, la famiglia sottolinea che ogni scelta è stata compiuta con l’intento di tutelare il benessere dei figli e che l’obiettivo resta quello di ritrovare un equilibrio che permetta, nel rispetto delle decisioni dei magistrati, di ricostruire la quotidianità familiare.

La coppia ha inoltre cambiato strategia legale, affidandosi a nuovi avvocati che hanno avviato un dialogo diretto con il Comune di Palmoli. L’amministrazione comunale ha confermato la disponibilità a mantenere valide le proposte di alloggio alternative già formulate in precedenza, nel caso in cui fossero ritenute utili per rispondere alle richieste contenute nel provvedimento che ha disposto l’allontanamento dei minori.

Le prossime settimane saranno decisive per capire in che modo la nuova sistemazione potrà incidere sul percorso avviato davanti al Tribunale per i minorenni. L’eventuale trasferimento stabile nel casolare e gli eventuali interventi di miglioramento sulle strutture abitative dovranno essere valutati dalle autorità competenti, che continueranno a monitorare la situazione alla luce della tutela dei tre bambini, al centro di tutta la vicenda.

Il caso, nato dalla scelta di vivere in una casa isolata nel bosco e da uno stile di vita improntato all’autosufficienza, ha acceso un ampio dibattito pubblico sul rapporto tra libertà individuale, educazione dei figli e limiti di intervento delle istituzioni. Gli ultimi sviluppi, tra l’accettazione di una nuova abitazione e l’apertura dichiarata al dialogo, indicano un tentativo di trovare un punto di incontro che consenta di conciliare la filosofia di vita dei genitori con le garanzie richieste a tutela dei minori.