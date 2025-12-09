- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Dicembre 9, 2025
Attualità

Fano Adriano, incontro per diventare Punti Ospitali del Cammino delle Sette Sorelle

Il Cammino delle Sette Sorelle: Incontro per diventare Punti Ospitali

Fano Adriano si prepara ad accogliere un incontro operativo fondamentale per la costruzione della rete dei Punti Ospitali del Cammino delle Sette Sorelle, che avrà luogo giovedì 11 dicembre, dalle ore 16:00 alle 18:00, presso la Sala Luigi Riccioni, nelle Officine del Gran Sasso. L’evento è stato organizzato dalla Cooperativa di Comunità Fanesia e BorghiIn Rete, e si rivolge a operatori economici, attività ricettive e ristorative, associazioni, amministratori, cittadini e stampa.

Il Cammino delle Sette Sorelle entra nella sua fase più cruciale, quella della “costruzione condivisa della rete dei Punti Ospitali”, il fulcro dell’accoglienza che accompagnerà i camminatori attraverso i territori di Fano Adriano, Pietracamela, Crognaleto, Montorio al Vomano e Campotosto. Questo progetto rappresenta più di un semplice percorso escursionistico: è un’iniziativa che intende valorizzare i territori, le comunità e le produzioni locali, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile e partecipato.

Al centro dell’incontro ci sarà la Carta della Rete dei Punti Ospitali, un documento che stabilisce standard, ruoli e impegni necessari per creare un’ospitalità diffusa lungo il Cammino. Durante l’evento, saranno approfonditi l’identità, la visione e il tracciato del Cammino, permettendo a ciascuna realtà di integrarsi nel progetto.

L’invito è esteso a tutte le realtà che operano nei territori attraversati dal Cammino, comprendendo strutture ricettive, bar, ristoranti, rifugi, aziende agricole, agriturismi, attività commerciali, associazioni culturali e di promozione territoriale, amministrazioni locali e professionisti, così come a cittadini che desiderano contribuire allo sviluppo del progetto. La partecipazione è fortemente incoraggiata per chi vuole assumere un ruolo attivo nella costruzione del Cammino.

L’iniziativa si inserisce nel programma di accelerazione di Officine del Gran Sasso, promosso dal Comune di Fano Adriano in collaborazione con l’Associazione Itaca e finanziata dal Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Cammino delle Sette Sorelle rappresenta anche una delle esperienze pilota del Progetto IN ABRUZZO, promosso da BORGIIN, la rete delle imprese cooperative, nell’ambito del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo.

