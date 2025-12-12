- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Dicembre 12, 2025
Attualità

Fara San Martino, De Cecco in lutto per la scomparsa del collega Clemente Fabrizio

L’azienda De Cecco esprime profondo cordoglio per la scomparsa improvvisa del collega Clemente Fabrizio, deceduto all’età di 53 anni mentre si trovava al lavoro nella sede di Fara San Martino.
Clemente, che era entrato a far parte della De Cecco nel 2019, operava nel settore della gestione dei silos del grano, dimostrando sempre un elevato senso di responsabilità e professionalità nelle procedure di controllo e pesatura. Prima di lavorare a Fara San Martino, aveva ricoperto un incarico simile presso i silos De Cecco di Altamura, la sua città d’origine.
Il funerale di Clemente avrà luogo domani ad Altamura. A nome dell’azienda, sarà presente una delegazione di colleghi accompagnata dal gonfalone aziendale.
La De Cecco, insieme ai colleghi e ai dirigenti, porge le più sentite condoglianze alla moglie e alle figlie di Clemente, evidenziando come questa perdita abbia colpito profondamente l’intera comunità aziendale.

