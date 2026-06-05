Fara San Martino, F.lli De Cecco acquisisce l’intero capitale di RossoGargano: previsti investimenti e crescita del Gruppo De Cecco

La F.lli De Cecco di Filippo ha annunciato di aver raggiunto un accordo vincolante per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di RossoGargano S.C.A.p.A., società consortile agricola per azioni con sede a Foggia. L’operazione prevede l’acquisizione della filiera produttiva di RossoGargano, specializzata nella produzione e trasformazione di prodotti a base di pomodoro e conserve alimentari e vegetali.

RossoGargano è un noto operatore sul mercato italiano e internazionale, attivo con successo su tre dei principali mercati internazionali di De Cecco. L’accordo, subordinato all’ottenimento delle autorizzazioni regolamentari necessarie, dovrebbe essere concluso entro il mese di luglio 2026.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della F.lli De Cecco, il Cav. Filippo Antonio De Cecco, ha commentato: “Questa acquisizione rappresenta un passo fondamentale nel percorso di crescita del Gruppo De Cecco. Ci consentirà di completare e rafforzare la nostra filiera produttiva, migliorare le nostre marginalità e offrire ai consumatori prodotti realizzati con il controllo diretto di ogni fase del processo.”

Con l’acquisizione di RossoGargano e l’avvio delle nuove linee di produzione, il Gruppo De Cecco prevede di aumentare la quantità dei prodotti venduti da 2.700.000 quintali nel 2026 a 4.500.000 quintali nel 2027, con un aumento del fatturato complessivo da 740 milioni di euro nel 2026 a un miliardo di euro nel 2027.

Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione IMI CIB, ha agito come Underwriting Bank per fornire le risorse finanziarie necessarie all’acquisizione. Lo Studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito De Cecco su tutti i profili societari e contrattuali dell’operazione, mentre i soci di RossoGargano sono stati assistiti dal Dott. Francesco Ciampo e da Xperta Partners Legal per gli aspetti legali dell’operazione.