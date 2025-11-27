- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Novembre 27, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeSportFaraoni è del Pescara: ufficiale la firma, sabato debutta con il Padova
Sport

Faraoni è del Pescara: ufficiale la firma, sabato debutta con il Padova

- Spazio Pubblicitario 02 -

PESCARA – Ora è ufficiale: Davide Faraoni è un nuovo giocatore del Pescara e indosserà la maglia numero 19. L’esterno classe 1991, dopo alcuni giorni di allenamenti a disposizione di Gorgone, ha messo la firma sul contratto che lo legherà al club biancazzurro e si prepara a debuttare già sabato all’Adriatico nella sfida salvezza contro il Padova.

Il Pescara aggiunge così alla rosa un giocatore di grande esperienza, con oltre duecento presenze in Serie A alle spalle e un curriculum costruito tra Inter, Udinese, Fiorentina, Crotone e soprattutto Verona, dove Faraoni è stato a lungo protagonista e anche capitano. Esterno di fascia completo, capace di coprire l’intera corsia destra sia in una linea a quattro sia come quinto a tutta fascia, porta in dote corsa, qualità nei cross e personalità in uno spogliatoio giovane e ancora alla ricerca di certezze.

Il suo arrivo copre un’esigenza resa ancora più urgente dall’infortunio di Andrea Oliveri, fermato da una lesione muscolare che lo terrà lontano dal campo per diverse settimane. Con la maglia numero 19 sulle spalle, Faraoni è atteso subito tra i protagonisti del nuovo corso biancazzurro: Gorgone potrà utilizzarlo dal primo minuto o a gara in corso, ma l’idea è di inserirlo rapidamente nei meccanismi della squadra, sfruttando la sua abitudine ai match ad alta pressione.

La partita contro il Padova, diretta concorrente nella corsa alla salvezza, diventa così una possibile prima tappa importante della nuova avventura pescarese di Faraoni: al Pescara servono punti, solidità e carattere, e l’innesto di un profilo così esperto va proprio nella direzione di alzare il livello tecnico e mentale del gruppo nei mesi decisivi della stagione.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it