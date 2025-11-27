Faraoni è del Pescara: ufficiale la firma, sabato debutta con il Padova

PESCARA – Ora è ufficiale: Davide Faraoni è un nuovo giocatore del Pescara e indosserà la maglia numero 19. L’esterno classe 1991, dopo alcuni giorni di allenamenti a disposizione di Gorgone, ha messo la firma sul contratto che lo legherà al club biancazzurro e si prepara a debuttare già sabato all’Adriatico nella sfida salvezza contro il Padova.

Il Pescara aggiunge così alla rosa un giocatore di grande esperienza, con oltre duecento presenze in Serie A alle spalle e un curriculum costruito tra Inter, Udinese, Fiorentina, Crotone e soprattutto Verona, dove Faraoni è stato a lungo protagonista e anche capitano. Esterno di fascia completo, capace di coprire l’intera corsia destra sia in una linea a quattro sia come quinto a tutta fascia, porta in dote corsa, qualità nei cross e personalità in uno spogliatoio giovane e ancora alla ricerca di certezze.

Il suo arrivo copre un’esigenza resa ancora più urgente dall’infortunio di Andrea Oliveri, fermato da una lesione muscolare che lo terrà lontano dal campo per diverse settimane. Con la maglia numero 19 sulle spalle, Faraoni è atteso subito tra i protagonisti del nuovo corso biancazzurro: Gorgone potrà utilizzarlo dal primo minuto o a gara in corso, ma l’idea è di inserirlo rapidamente nei meccanismi della squadra, sfruttando la sua abitudine ai match ad alta pressione.

La partita contro il Padova, diretta concorrente nella corsa alla salvezza, diventa così una possibile prima tappa importante della nuova avventura pescarese di Faraoni: al Pescara servono punti, solidità e carattere, e l’innesto di un profilo così esperto va proprio nella direzione di alzare il livello tecnico e mentale del gruppo nei mesi decisivi della stagione.