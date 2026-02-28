Farhan: primato di punti nel T20 World Cup 2026

Il tema di Sahibzada Farhan è al centro dell’attenzione in queste ore, essendo in cima ai top trend sui motori di ricerca. Si parla della sua prestazione straordinaria nel T20 World Cup 2026, dove ha superato il record di runs detenuto da Virat Kohli. Farhan ha recentemente segnato il suo secondo century nel torneo, confermando la sua grande forma. La notizia ha attirato l’interesse di molti appassionati di cricket e non solo, dimostrando l’impatto di questo giocatore nel panorama sportivo internazionale.

