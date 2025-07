fas, approvata in commissione la risoluzione del M5S. Alessandrini: prevenire è un dovere. In Abruzzo servono monitoraggi costanti e informazione ai cittadini”

Movimento 5 Stelle Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:“La presenza di PFAS nelle acque non è solo una questione ambientale ma un tema di salute pubblica che dobbiamo affrontare con responsabilità, trasparenza e strumenti adeguati di prevenzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. ” Con queste parole la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Erika Alessandrini, commenta l’approvazione all’unanimità in Seconda commissione della risoluzione da lei proposta, che impegna la Regione Abruzzo ad aggiornare il Piano di Tutela delle Acque con un focus specifico sulla contaminazione da PFAS e ad avviare un programma di monitoraggio capillare e continuo – aggiunge testualmente l’articolo online. “I PFAS – prosegue Alessandrini – sono una vasta famiglia di sostanze chimiche che, per la loro capacità di resistere all’acqua e ai grassi, sono stati ampiamente usati in numerosi settori industriali – precisa la nota online. Il problema è che parliamo di molecole praticamente ‘eterne’, che si accumulano nell’ambiente e nel nostro organismo, con effetti che la comunità scientifica ha ormai ben documentato”. Studi consolidati hanno infatti evidenziato che l’esposizione a PFAS può comportare rischi per il fegato, il sistema endocrino, il sistema immunitario e la fertilità, oltre ad aumentare il rischio di tumori come quelli al rene e ai testicoli – precisa la nota online. Altri effetti includono alterazioni ormonali, aumento del colesterolo, indebolimento della risposta immunitaria, complicazioni in gravidanza e impatti negativi sullo sviluppo neurologico e osseo nei bambini – precisa la nota online. “Dati acquisiti di recente hanno segnalato la presenza di PFAS anche nelle acque abruzzesi, seppur entro i limiti di legge,” sottolinea la consigliera M5S. “Questo significa che dobbiamo intensificare la sorveglianza e dotarci di strumenti di controllo sistematici per intercettare il problema prima che diventi emergenza, come purtroppo già accaduto in altre regioni italiane – si apprende dalla nota stampa. ” La risoluzione prevede, oltre al monitoraggio, la mappatura delle aree potenzialmente esposte, la definizione di limiti di concentrazione più stringenti rispetto a quelli nazionali, la creazione di un portale pubblico per la trasparenza dei dati rilevati e l’istituzione di un osservatorio tecnico-scientifico permanente – “Vogliamo garantire ai cittadini il diritto di sapere cosa c’è nell’acqua che bevono e che usano per cucinare – La trasparenza è il primo passo per costruire fiducia tra istituzioni e cittadini,” dichiara Alessandrini – precisa il comunicato. “È necessario anche un approccio di collaborazione con ARPA, ASL, università ed enti locali per condividere dati e definire protocolli efficaci di prevenzione e, se necessario, di bonifica – si legge sul sito web ufficiale. ” “Il Movimento 5 Stelle continuerà a vigilare affinché quanto approvato oggi diventi presto realtà operativa – si legge sul sito web ufficiale. La qualità dell’acqua non può essere data per scontata: prevenire significa proteggere la salute dei cittadini e salvaguardare il nostro patrimonio ambientale e produttivo,” conclude Alessandrini.

