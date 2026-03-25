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Federica galassetti scomparsa: appello familiari

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La notizia di Federica Galassetti, scomparsa da giorni a Roma, è al centro dell’attenzione online in queste ore, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. L’ultima comunicazione risale alle 16:30 del 25 marzo 2026, mentre il traffico stimato è superiore alle 200 ricerche. La preoccupazione per la sorte della 35enne è palpabile, con un accorato appello della famiglia: ‘Aiutateci, ha bisogno di assumere farmaci’.

Federica Galassetti, di cui non si hanno notizie dal 22 marzo, ha scatenato una mobilitazione su larga scala per ritrovarla sana e salva. Le ricerche sono in corso e l’invito è a diffondere il più possibile ogni informazione utile per far luce su questa vicenda. Un caso che tiene con il fiato sospeso un’intera comunità virtuale, pronta a contribuire con ogni mezzo per il ritrovamento della donna.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulla vicenda di Federica Galassetti, si consiglia di consultare le fonti online disponibili, dove è possibile approfondire la situazione in tempo reale.

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