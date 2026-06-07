Federica pellegrini: progetto Netflix con atleti italiani

In queste ore, il nome di Federica Pellegrini è al centro dell’attenzione online, essendo in cima ai top trend sui motori di ricerca. Si parla di una nuova serie Netflix che vede la partecipazione di diversi atleti italiani, tra cui la celebre nuotatrice. L’ultimo aggiornamento conferma che la notizia è fresca e suscita grande interesse.

La presenza di Pellegrini in questo progetto televisivo potrebbe rappresentare un’occasione per il pubblico di vederla in un ruolo diverso, al di fuori dell’ambiente sportivo in cui è solitamente protagonista. La partecipazione di altri atleti italiani conferma l’interesse sempre crescente del mondo dello spettacolo per personalità provenienti dal mondo dello sport.

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