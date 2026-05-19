- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Maggio 19, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaFerlaino: il calcio nei ricordi di un ex presidente
Notizie Italia

Ferlaino: il calcio nei ricordi di un ex presidente

- Spazio Pubblicitario 02 -

In queste ore, un nome risuona con forza online: Ferlaino. L’ex presidente leggendario, Corrado Ferlaino, compie 95 anni e i riflettori si accendono sulle sue memorie legate al calcio. Tra i tanti ricordi, emergono le sfide con la camorra, un passato segnato da bombe e minacce. Ferlaino, però, sottolinea di non aver mai litigato con il mito Maradona, con cui ha condiviso momenti indimenticabili. La Coppa UEFA, trionfo indimenticabile, e le lacrime versate per il Pibe de Oro sono solo alcuni dei capitoli di una vita vissuta intensamente nel mondo del pallone. La sua storia, fatta di successi e ostacoli, continua a catturare l’attenzione del pubblico, posizionandosi in cima ai trend sui motori di ricerca. Per approfondire ulteriormente, vi invitiamo a cercare online per gli aggiornamenti più recenti su questo affascinante personaggio.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it