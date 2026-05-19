Ferlaino: il calcio nei ricordi di un ex presidente

In queste ore, un nome risuona con forza online: Ferlaino. L’ex presidente leggendario, Corrado Ferlaino, compie 95 anni e i riflettori si accendono sulle sue memorie legate al calcio. Tra i tanti ricordi, emergono le sfide con la camorra, un passato segnato da bombe e minacce. Ferlaino, però, sottolinea di non aver mai litigato con il mito Maradona, con cui ha condiviso momenti indimenticabili. La Coppa UEFA, trionfo indimenticabile, e le lacrime versate per il Pibe de Oro sono solo alcuni dei capitoli di una vita vissuta intensamente nel mondo del pallone. La sua storia, fatta di successi e ostacoli, continua a catturare l’attenzione del pubblico, posizionandosi in cima ai trend sui motori di ricerca. Per approfondire ulteriormente, vi invitiamo a cercare online per gli aggiornamenti più recenti su questo affascinante personaggio.