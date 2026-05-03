Fernando Alonso: controversie sul test Pirelli

In queste ore, il nome di Fernando Alonso è in cima ai top trend sui motori di ricerca, con polemiche riguardanti i test illimitati con Pirelli e la Ferrari. Il pilota spagnolo ha attaccato la scuderia italiana, sostenendo che potrebbero avere un vantaggio inaspettato a causa di queste sessioni di test illimitate. Le dichiarazioni di Alonso hanno scatenato un dibattito acceso tra gli appassionati di Formula 1, con molti che si interrogano sull’equità della competizione.

Alonso, noto per la sua franchezza e per non avere peli sulla lingua, ha sollevato dubbi sulle condizioni meteorologiche e sulle strategie adottate dalla Ferrari, sottolineando come i test illimitati con Pirelli possano influenzare il loro approccio alle gare. La critica del pilota spagnolo ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni che lo sostengono e altri che difendono la scuderia italiana.

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