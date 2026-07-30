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Ferrari: andamento azionario prima trimestrale

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Le azioni Ferrari sono al centro dell’attenzione in queste ore, risultando tra i trend più ricercati sui motori di ricerca. In attesa della trimestrale, si discute se il titolo sia sottovalutato dal mercato. I ricavi e l’utile netto della casa automobilistica sono in crescita, con stime per l’anno in rialzo. Inoltre, è stato annunciato un buyback di 57.800 azioni Ferrari. Questi elementi stanno contribuendo a generare un vivo interesse degli investitori e degli appassionati del settore.

Per approfondire ulteriormente sull’argomento e rimanere aggiornati sulle ultime novità riguardanti Ferrari, si consiglia di consultare le fonti online per ulteriori dettagli e approfondimenti.

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