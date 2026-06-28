Ferrari luce: esalta il mercato automobilistico

La Ferrari Luce è al centro dell’attenzione in queste ore, tanto da essere in cima ai top trend sui motori di ricerca. La scocca più complessa della gamma Ferrari ha conquistato il cuore degli appassionati, tanto che le vendite in Cina hanno registrato un successo strepitoso, con tutti gli esemplari disponibili già esauriti in tempi record.

Il capo dello sviluppo prodotto della Ferrari, Fulgenzi, ha esaltato le caratteristiche uniche della Ferrari Luce, sottolineando l’innovazione e la complessità della vettura. La grande richiesta dimostra il prestigio e la popolarità del marchio Ferrari, consolidando la sua posizione di eccellenza nel panorama automobilistico internazionale.

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