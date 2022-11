 Ferro di Cavallo: al via abbattimento. Marsilio: grande risultato

- Advertisement -

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

Pescara, 28 nov. – Pubblicata questa mattina la determina a contrarre per l’intervento di demolizione dello stabile n. 15 dell’Ater, ubicato in Via Tavo, a Pescara, conosciuto meglio come “Ferro di Cavallo”, per un importo complessivo di 1.214.014 euro – recita il testo pubblicato online. La procedura di gara è partita dopo il trasferimento degli utenti: in particolare, 63 i nuclei familiari già destinati a nuovi alloggi e altre 9 famiglie sono attualmente in corso di trasloco – recita il testo pubblicato online. Sono tutti regolari, ossia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, L.R. 96/1996. Sono stati adottati 18 procedimenti di sfratto e 12 decadenze dall’assegnazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il ricollocamento degli assegnatari regolari, ha precisato il presidente dell’Ater Mario Lattanzio, è stato reso possibile grazie ai fondi regionali che hanno consentito all’ente di sistemare gli alloggi da riassegnare – Il provvedimento è stato presentato nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato tra gli altri il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, i consiglieri regionali Luca De Renzis e Fabrizio Montepara, il sindaco di Pescara Carlo Masci e il parlamentare Guerino Testa – “La demolizione è un risultato storico – ha detto il presidente Marco Marsilio -. E’ un primo passo mirato a cancellare quella vergogna – si apprende dal portale web ufficiale. Abbattere un immobile che, dal punto di vista urbanistico e architettonico, ha favorito per anni l’insediamento di attività illecite e protetto i criminali, è un obiettivo importante raggiunto a favore della Città di Pescara – viene evidenziato sul sito web. Al loro posto ci saranno 56 nuovi alloggi: saranno destinati a persone per bene – Grazie alla nostra legge di riforma, infatti, che ha disciplinato l’accesso agli alloggi popolari, abbiamo allontanato i criminali – aggiunge la nota pubblicata. I 56 nuovi alloggi saranno funzionali e moderni, e consentiranno di vivere in maniera civile; verranno assegnati in base a graduatorie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Restituiremo alla Città un quartiere che per decenni, purtroppo, è stato agli onori della cronaca come un brutto esempio”. A gennaio partiranno i lavori: dovranno essere ultimati entro 120 giorni – GILPET/221128

