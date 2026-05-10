Ferrovia: Disagi e recuperi dopo furto di rame

La ferrovia è al centro dell’attenzione in queste ore, con la notizia del furto di cavi di rame che ha causato disagi sulla linea dell’Alta Velocità Roma-Napoli. Le autorità sono riuscite a recuperare 200 chili di rame rubato da un individuo a Marzano Appio, riportando la circolazione alla normalità.

Nonostante il recupero del materiale rubato, alcuni treni sono stati comunque in tilt sulla tratta Roma-Napoli, con ritardi fino a 90 minuti che hanno coinvolto anche i collegamenti con la Calabria. La situazione, al momento, sembra essere tornata sotto controllo, ma si raccomanda di verificare eventuali aggiornamenti online.