Festa del Ringraziamento e Thanksgiving 2025: guida completa

La festa del Ringraziamento, o Thanksgiving, è una delle ricorrenze più sentite negli Stati Uniti e, sempre più spesso, celebrata o “importata” anche in altri Paesi. Nel 2025 cade giovedì 27 novembre, come sempre nel quarto giovedì del mese, e segna l’inizio simbolico del periodo delle feste, tra grandi tavolate in famiglia, parate, football e – il giorno dopo – il Black Friday.

Quando si festeggia il Thanksgiving e dove

Il Giorno del Ringraziamento non è solo una festa americana, anche se è lì che ha assunto il significato più forte.

Stati Uniti: si celebra il quarto giovedì di novembre. Nel 2025, quindi, il Thanksgiving cade il 27 novembre.

Canada: cade il secondo lunedì di ottobre, con origini legate soprattutto al raccolto e alla fine della stagione agricola.

Altri Paesi (Grenada, Saint Lucia, Liberia e in parte Brasile e Filippine) hanno ricorrenze simili, spesso legate al ringraziamento per il raccolto e alla storia locale.

Negli USA è una festa federale: uffici pubblici, scuole, banche e borse valori sono chiusi; molte attività commerciali sospendono o riducono gli orari, rimandando la grande riapertura al Black Friday.

—

Le origini storiche: dai Padri Pellegrini a Lincoln

Le radici del Ringraziamento mescolano storia, mito e tradizione religiosa.

La narrazione più diffusa fa risalire il “primo Thanksgiving” al 1621, quando i Padri Pellegrini sbarcati dalla Mayflower, dopo un anno durissimo, organizzarono un banchetto per ringraziare per il raccolto e per l’aiuto ricevuto dai nativi americani.

Nei decenni successivi furono proclamate in diverse colonie giornate di preghiera e ringraziamento, spesso legate a eventi specifici (raccolti abbondanti, vittorie militari).

Nel 1789 il presidente George Washington proclamò una giornata nazionale di ringraziamento, ponendo un primo precedente “ufficiale”.

Durante la guerra civile, nel 1863, Abraham Lincoln istituì un giorno del Ringraziamento annuale a novembre, con l’idea di favorire l’unità del Paese in pieno conflitto.

La data definitiva è frutto anche di considerazioni economiche: nel 1941 il Congresso statunitense stabilì per legge che il Thanksgiving fosse celebrato il quarto giovedì di novembre, una scelta che di fatto allungava la stagione degli acquisti natalizi.

—

Il significato oggi: famiglia, gratitudine e anche discussioni

Nel tempo il Ringraziamento si è trasformato in una festa soprattutto familiare e laica: l’idea di fondo è fermarsi, ritrovarsi con le persone care e dire “grazie” per ciò che si ha, a prescindere dalle convinzioni religiose.

Accanto a questo, negli ultimi anni sono cresciute le riflessioni critiche sul modo in cui viene raccontata la storia tra coloni europei e popolazioni native: diversi movimenti e studiosi ricordano come il mito di armonia originaria tenda a nascondere secoli di violenze, espropri e discriminazioni. In molte città si affiancano al Thanksgiving iniziative dedicate alla memoria dei nativi americani e alla rilettura della storia in chiave più completa, senza che questo elimini la dimensione familiare e affettiva della festa.

—

Tradizioni di Thanksgiving: cosa si fa il Giorno del Ringraziamento

Il pranzo con il tacchino

Il gesto più iconico è il grande pranzo di famiglia. Il piatto principe è il tacchino arrosto, spesso ripieno (stuffed turkey), accompagnato da una vera parata di contorni e dolci tipici:

tacchino al forno, talvolta ripieno di pane, erbe, salsiccia o altri ingredienti;

stuffing (ripieno/casseruola di pane e spezie servito a parte);

purè di patate e salsa d’arrosto (gravy);

salsa di mirtilli rossi (cranberry sauce);

patate dolci al forno o in teglia;

verdure di stagione (fagiolini, cavoletti di Bruxelles, zucca);

dolci come pumpkin pie (torta di zucca) e pecan pie (torta di noci pecan).

Per molti americani questa è la tavola per eccellenza: una volta l’anno si cucina “in grande”, si invitano parenti e amici, si condividono ricette tramandate in famiglia.

Parate, football e “Friendsgiving”

Oltre al pranzo, le altre immagini tipiche del Thanksgiving sono:

le parate del mattino, la più famosa è quella di New York con carri, bande musicali e giganteschi palloni gonfiabili;

le partite di football americano, un vero rito televisivo del giorno festivo;

il Friendsgiving, una versione “tra amici” della festa, molto diffusa tra studenti e giovani che vivono lontano da casa;

il volontariato: molte associazioni organizzano pranzi e distribuzioni di pasti per chi è in difficoltà.

La “grazia al tacchino” alla Casa Bianca

Da decenni, pochi giorni prima del Ringraziamento, alla Casa Bianca si svolge la curiosa cerimonia della grazia presidenziale al tacchino: il presidente presenta due tacchini “ufficiali”, li “assolve” simbolicamente dal loro destino di arrosto e li manda a vivere in fattoria o in parchi tematici. È un rito leggero, molto seguito dai media, che sottolinea in chiave quasi ironica la centralità del tacchino nella cultura della festa.

—

Thanksgiving, Black Friday e shopping

Il giorno dopo il Ringraziamento negli USA è il Black Friday, che apre la stagione degli acquisti natalizi. Negozi e centri commerciali propongono sconti molto aggressivi, e da anni questa tradizione ha superato i confini americani arrivando anche in Europa e in Italia, soprattutto online.

Per molti è un “secondo tempo” del Thanksgiving: giovedì dedicato a famiglia e tavola, venerdì a offerte e regali, con un impatto significativo sui consumi e sul calendario commerciale globale.

—

Thanksgiving fuori dagli USA: come si celebra in Italia e in Europa

Negli ultimi anni, tra comunità di espatriati americani, appassionati di cultura anglosassone e ristoranti tematici, anche in Europa e in Italia il Giorno del Ringraziamento è diventato un’occasione per organizzare cene in stile americano.

alcuni ristoranti propongono menu speciali di Thanksgiving, con tacchino, purè, salsa ai mirtilli e dolci tradizionali;

molte famiglie italo–americane o coppie miste preparano una cena in casa, mescolando piatti statunitensi e ricette locali;

non manca chi approfitta della ricorrenza per organizzare serate “Friendsgiving” fra amici, anche senza legami diretti con gli USA, usando la festa come pretesto per stare insieme e ringraziare per l’anno trascorso.

—

Come organizzare una cena di festa del Ringraziamento / Thanksgiving a casa

Se vuoi ricreare l’atmosfera del Thanksgiving a casa, puoi partire da una struttura semplice e molto fedele alla tradizione:

1. Piatto principale

tacchino arrosto (intero se siete in molti, solo il petto se siete pochi), con rub di burro ed erbe.

2. Contorni

stuffing al pane e salvia, oppure a base di pane e salsiccia;

purè di patate con la sua salsa d’arrosto;

patate dolci al forno;

verdure di stagione, ad esempio fagiolini o cavoletti di Bruxelles al forno.

3. Salse e accompagnamenti

cranberry sauce (si può preparare facendo sobbollire mirtilli rossi, zucchero e acqua fino ad addensamento);

pane morbido o piccoli panini da servire a centro tavola.

4. Dolci

pumpkin pie, se hai voglia di provare la versione più classica;

in alternativa pecan pie o una semplice crostata di zucca che richiami lo spirito della festa.

La parte gastronomica è importante, ma il cuore del Thanksgiving resta l’idea di condivisione: spesso si chiede a ciascun invitato di portare un piatto, o si dedica un momento a dire per cosa ci si sente grati nell’ultimo anno.

—

In sintesi, la festa del Ringraziamento / Thanksgiving 2025 è molto più di un “tacchino nel piatto”: è una tradizione che intreccia storia, identità nazionale, famiglia, riflessioni sul passato e un enorme impatto culturale e commerciale, dagli Stati Uniti al resto del mondo. Conoscerne origini, significato e rituali aiuta a guardare oltre le immagini da film e a capire perché, ogni quarto giovedì di novembre, milioni di persone si fermino davvero a dire grazie.