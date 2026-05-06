Festival della Transumanza a Pescara: due giornate tra cultura, musica e tradizioni gastronomiche

Il centro storico di Pescara accoglierà il Festival della Transumanza il 9 e 16 maggio, un evento promosso dal Comune e dalla Regione per valorizzare la transumanza, recentemente inserita nella lista Unesco. Il programma prevede una serie di iniziative per coinvolgere tutte le fasce di età, tra cui mostre fotografiche, proiezioni di documentari, tavole rotonde e visite al Museo delle Genti d’Abruzzo. Inoltre, saranno organizzati laboratori sulla lana e la caseificazione, una cena del pastore e un concerto dell’Orchestra Popolare del Saltarello.

L’assessore alla Cultura Maria Rita Carota spiega che il Comune ha risposto a un avviso della Regione per promuovere la transumanza e lanciare un messaggio culturale e storico sull’argomento. Il Sindaco Carlo Masci evidenzia l’importanza di conservare le radici storiche e culturali legate alla transumanza, ritenute fondamentali per il patrimonio della città.

Il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri sottolinea il valore della transumanza come scambio di cultura e usanze tra i popoli, mentre il referente italiano della Convenzione di Faro sulla transumanza Antonio Corrado discute sulla possibilità che i tratturi possano diventare patrimonio Unesco.

Il Consigliere Simone D’Angelo invita i giovani a partecipare al festival per riscoprire tradizioni e storie del passato. Il programma variegato del Festival della Transumanza propone una ricca offerta culturale e culinaria che mira a coinvolgere la comunità di Pescara in una celebrazione della storia e delle tradizioni legate alla transumanza.