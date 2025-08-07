41 esima edizione del Festival di Mezza Estate il 7 agosto: Fra Emiliano Antenucci presenta Il segreto dell’abbandono con Fabio Ciciotti

Prosegue il calendario della 41ª edizione del Festival Internazionale di Mezza Estate – Città di Tagliacozzo, sotto la direzione artistica del Maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli, con un appuntamento che sposta l’asse dell’attenzione dal linguaggio dell’arte scenica a quello dell’interiorità e della riflessione.

Mercoledì 7 agosto 2025, alle ore 18:00, il Cortile del Palazzo Ducale diventerà scenario di un incontro a due voci che promette di essere più di una semplice presentazione editoriale.

Fra Emiliano Antenucci, frate cappuccino e Rettore del Santuario della Madonna del Silenzio di Avezzano, presenterà il suo nuovo libro Il segreto dell’abbandono – La via mistica dell’affidamento a Dio (Edizioni San Paolo), in dialogo con Fabio Ciciotti, imprenditore, presentatore televisivo ed ex dj.

L’incontro si preannuncia come un confronto autentico e senza mediazioni formali. Non una sequenza di domande e risposte, ma una ricerca condotta a voce alta, che prende le mosse dalla parola scritta per arrivare a toccare temi universali: la fede, la libertà, il silenzio, il bisogno umano di trovare un senso.

Il libro “Il segreto dell’abbandono” al centro della scena

Il segreto dell’abbandono nasce da un lungo percorso spirituale e umano di Fra Emiliano, maturato in anni di ascolto, meditazione e vicinanza con le fragilità dell’animo umano. Il testo, pubblicato da Edizioni San Paolo, si offre come riflessione profonda su cosa significhi realmente “affidarsi a Dio” nella quotidianità, nella sofferenza, nel tempo presente.

Per l’autore, abbandonarsi a Dio non equivale alla resa passiva, ma al contrario rappresenta un atto di fiducia radicale, una decisione consapevole di rinunciare al controllo per vivere nella piena libertà spirituale. Il libro si inserisce nella tradizione mistica, ma con un linguaggio accessibile, capace di parlare anche a chi si affaccia per la prima volta ai temi della fede.

Fra Emiliano non propone soluzioni preconfezionate. Invita piuttosto a disarmarsi, ad accogliere l’inquietudine come via, a camminare nella direzione di una libertà più grande, quella che si raggiunge solo attraverso il lasciarsi condurre.

Un dialogo inedito tra due percorsi umani

A confrontarsi con queste pagine sarà Fabio Ciciotti, personaggio noto del panorama mediatico italiano. Il suo percorso, dalle consolle dei locali più noti al mondo della televisione e dell’impresa, lo ha portato a vivere il cambiamento come esperienza costante. Oggi, è CEO di alcune realtà imprenditoriali e volto di programmi televisivi, ma non ha mai perso il contatto con il lato più intimo della comunicazione.

Non è la prima volta che Ciciotti sceglie di dare voce a contenuti che vanno oltre l’intrattenimento. In questo caso, si fa lettore attivo, pronto a misurarsi con i temi del libro senza timore di esporsi. Un dialogo che promette di toccare corde autentiche, nato dall’incontro tra due sensibilità che, pur diverse per formazione, condividono il desiderio di andare in profondità.

Un festival che include la dimensione spirituale

L’apertura alla parola scritta e al pensiero spirituale non rappresenta un’eccezione, ma un’estensione coerente della visione artistica che anima il Festival Internazionale di Mezza Estate, giunto alla sua 41ª edizione.

Nato nel 1985 grazie all’intuizione di Carlo De Sanctis e Lorenzo Tozzi, il Festival si è distinto nel tempo per la qualità della proposta e per l’attenzione ai linguaggi molteplici dell’arte e della cultura. Dalla danza classica, alla musica jazz, passando per il teatro fino agli spettacoli multimediali e agli eventi cinematografici, la manifestazione negli anni si è sempre posta come luogo di sintesi tra tradizione e ricerca.

Sotto la direzione di Jacopo Sipari, direttore d’orchestra e artista dalla visione ampia e inclusiva, il Festival ha rafforzato la propria vocazione interdisciplinare. La parola, come mezzo di indagine interiore e collettiva, trova quindi uno spazio naturale all’interno della programmazione.

Il luogo rappresentativi dell’evento

Il Cortile del Palazzo Ducale, sede dell’incontro, è uno dei luoghi simbolici della città di Tagliacozzo, spazio che nel tempo ha ospitato riflessioni pubbliche, concerti, letture, momenti di raccoglimento.

La scelta di tenere qui un evento che pone il silenzio come tema fondante si carica di un valore simbolico evidente con l’invito al pubblico è quello di concedersi un tempo sospeso.

Un momento di ascolto, non solo delle parole, ma di ciò che queste parole smuovono dentro. Un’occasione rara in un’estate che spesso lascia poco spazio alla contemplazione.

Informazioni, partecipazione e calendario completo