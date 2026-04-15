Festival Sanremo: doppio show a maggio per Eurovision

Il tema del Festival di Sanremo è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando tra i top trend sui motori di ricerca. In un’inattesa svolta, la kermesse tornerà in onda a maggio con un doppio show che includerà cover e star, in vista del lancio dell’Eurovision. Le novità suscitano curiosità e aspettative nel pubblico, che potrà godere di mille e una cover su Rai1. Le due serate promettono spettacolo e sorprese per gli appassionati di musica e della manifestazione canora più celebre d’Italia.

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