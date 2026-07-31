Fiamme incontrollate minacciano Vieste

In queste ore, l’incendio che ha colpito Vieste si è intensificato, minacciando i villaggi turistici lungo il lungomare Europa. Le fiamme hanno costretto diverse persone all’evacuazione, generando paura e preoccupazione tra gli abitanti della zona. La situazione è in costante evoluzione e le autorità stanno lavorando senza sosta per contenere l’emergenza.

L’incendio ha anche interessato la strada Manfredonia-Zapponeta, con la chiusura di una carreggiata per consentire le operazioni di spegnimento. Numerosi mezzi e squadre di soccorso sono impegnati sul fronte del fuoco, cercando di limitare i danni e garantire la sicurezza della popolazione.

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