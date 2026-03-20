Fiat 600: la nuova svolta con il motore 1.2 Turbo

In queste ore, la notizia della Fiat 600 con il nuovo motore 1.2 Turbo da 100 CV è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. La storica vettura italiana si rinnova introducendo un’innovativa soluzione tecnologica che potrebbe rivoluzionare il mercato automobilistico.
L’introduzione del cambio manuale su questa versione base potrebbe rappresentare una svolta significativa per le vendite, offrendo agli appassionati di motori un’esperienza di guida ancora più coinvolgente e performante.
La Fiat 600, marchio di Stellantis, dimostra con l’arrivo del Puretech con cambio manuale di essere in costante evoluzione, pronta a soddisfare le esigenze di una clientela sempre più attenta e esigente.
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