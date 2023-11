“FIBROMIALGIA: PAROLA AI PAZIENTI” – Seminario Medico/Scientifico

San Giovanni Teatino, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Seminario Medico/Scientifico, promosso dal centro medico sperimentale Mai più dolore fondato dal dott. Ali Younes, con il patrocinio del Comune di San Giovanni Teatino, sulle diverse problematiche afferenti alla fibromialgia, ossia l’insieme delle malattie infiammatorie croniche che negli ultimi anni sono sempre più frequenti e rappresentano una minaccia per la salute individuale, nonchè un importante impegno di risorse per la diagnosi e cura – si apprende dal portale web ufficiale. Sabato 25 Novembre 2023 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 Auditorium Scuola Civica Musicale – Piazza San Rocco (Sambuceto) A seguire verrà inaugurata in Piazza Marconi, a San Giovanni Alta, la Panchina viola della Fibromialgia – viene evidenziato sul sito web. Vi aspettiamo numerosi

