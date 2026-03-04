- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Marzo 4, 2026
Notizie Italia

Fiera Rimini: Key Energy Expo apre domani

La fiera Rimini è al centro dell’attenzione in queste ore, posizionandosi ai vertici delle ricerche online e dei trend sui motori di ricerca. Domani aprirà ‘Key’, la fiera della transizione energetica, che vedrà la partecipazione di importanti attori del settore. Tra le novità, ENEA presenterà soluzioni innovative basate sull’intelligenza artificiale per le energie rinnovabili, l’idrogeno e tecnologie ‘artistiche’. Altea Green Power svelerà una nuova divisione dedicata agli impianti ibridi, confermando l’interesse crescente per le energie pulite e sostenibili.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’evento, è possibile approfondire online alla ricerca di informazioni aggiornate sul tema in tendenza.

