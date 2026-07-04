Fifa: confermati gli orari di Inghilterra e Messico

In queste ore, il tema Fifa è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. L’ultimo aggiornamento conferma che l’Inghilterra e il Messico manterranno l’orario di inizio stabilito per la loro partita. Nonostante le voci di un possibile cambiamento, le fonti indicano che la decisione è stata confermata dopo un’intensa giornata di discussioni.

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