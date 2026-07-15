Fifa: novità sul prossimo mondiale del 2030

La notizia riguardante la FIFA è al centro dell’attenzione in queste ore, posizionandosi ai vertici dei trend online e dei motori di ricerca. Gli appassionati di calcio sono sempre in cerca di anticipazioni sul prossimo mondiale del 2030. La FIFA ha in serbo piani ambiziosi per il torneo che si terrà tra tre anni, coinvolgendo tre continenti e sei paesi. Si prospettano sfide e cambiamenti che renderanno l’evento ancora più avvincente e sorprendente per giocatori e tifosi.

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