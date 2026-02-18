“Filomena Delli Castelli”, FdI: memoria, merito ed esempio per le nuove generazioni

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:18 febbraio 2026 – 09:13- Il Consiglio regionale ha approvato l’istituzione dell’Onorificenza “Filomena Delli Castelli”, dedicata alla madre costituente abruzzese e prima sindaca donna d’Abruzzo, alla guida del Comune di Montesilvano dal 1951 al 1955. “Con questo provvedimento – dichiarano Francesco Prospero e il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – rendiamo omaggio a una figura che ha contribuito alla scrittura della Carta fondamentale della Repubblica e che ha saputo tradurre quell’impegno in azione concreta sul territorio abruzzese, aprendo una strada alla partecipazione femminile nelle istituzioni”. L’Onorificenza sarà conferita alle donne che si distingueranno nei diversi ambiti della vita civile, culturale, sociale, professionale e istituzionale della nostra regione, contribuendo in modo significativo alla crescita dell’Abruzzo e alla promozione dei principi fondativi della nostra democrazia – si legge sul sito web ufficiale. Il riconoscimento nasce con una triplice finalità: custodire la memoria di Filomena Delli Castelli; valorizzare il merito e l’impegno delle donne abruzzesi; offrire un esempio concreto alle nuove generazioni – “L’esempio di Filomena Delli Castelli – proseguono Prospero e Verrecchia – non appartiene solo alla storia, ma si rinnova nelle donne che verranno insignite di questa Onorificenza: storie di competenza, coraggio e responsabilità che parlano al presente e guardano al futuro”. Con questa iniziativa, la Regione afferma con chiarezza che il contributo delle donne è fondativo per lo sviluppo civile, sociale ed economico dell’Abruzzo – “Perché la memoria è radice – si apprende dalla nota stampa. Ma l’esempio è futuro” concludono Francesco Prospero e Massimo Verrecchia – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

