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Viabilità e Trasporti

Filovia V1 “La Verde” di Pescara supera 8mila passeggeri al giorno: sindaco Masci soddisfatto e ambizioso

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Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, è stato intervistato in merito al superamento degli 8mila passeggeri giornalieri della filovia V1 “La Verde”. Masci si è detto “enormemente soddisfatto e felice” di questo traguardo raggiunto dalla nuova tipologia di trasporto pubblico a zero impatto ambientale, che collega in modo efficiente Pescara e Montesilvano.

Il sindaco ha sottolineato che questo risultato straordinario testimonia il grande apprezzamento dei cittadini per la filovia, pur manifestando un certo rammarico per i molti ostacoli che hanno rallentato il progetto dagli anni ’90 ad oggi. Masci ha evidenziato che l’interesse collettivo prevale sempre su quello privato e che il progresso, seppur rallentato, non può essere fermato.

Il primo cittadino ha inoltre annunciato l’intenzione di ampliare ulteriormente il servizio, prolungando il percorso della V1 fino alla rotatoria di via Vittoria Colonna. Questo permetterà di rendere il servizio ancora più capillare ed efficace per tutta la comunità, coinvolgendo enti come il Comune, la Provincia, la Regione, la Prefettura, la Questura, la Camera di Commercio, gli uffici finanziari, le scuole e i musei.

Infine, Masci ha rivolto i suoi complimenti alla TUA e a tutti coloro che hanno creduto e contribuito al raggiungimento di questo traguardo. La sfida ora è quella di superare quota 10.000 passeggeri giornalieri, continuando a lavorare con determinazione per migliorare e potenziare il servizio offerto dalla filovia V1 “La Verde”.

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