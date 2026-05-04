- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Maggio 4, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaFlat tax: agevolazioni fiscali per pensionati stranieri nel Sud
Notizie Italia

Flat tax: agevolazioni fiscali per pensionati stranieri nel Sud

- Spazio Pubblicitario 02 -

In queste ore, il tema della flat tax per i pensionati stranieri che si trasferiscono nel Sud Italia è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Si parla dell’applicazione della flat tax al 7% per i pensionati provenienti dall’estero, con particolare attenzione alle agevolazioni fiscali previste per chi sceglie di stabilirsi nel meridione del nostro Paese. Un’importante novità riguarda anche il dl fisco che prevede un’aliquota agevolata al 4% per i pensionati che rientrano in Italia. Queste misure potrebbero avere conseguenze significative sulle decisioni di migrazione e sulle scelte fiscali dei pensionati stranieri. Per approfondire ulteriormente questo argomento di attualità, ti invitiamo a cercare online per gli aggiornamenti più recenti e dettagliati.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it