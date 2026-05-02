Flat tax: proposta agevolata per pensionati esteri

La flat tax è il tema del momento, molto ricercato online e in cima ai trend sui motori di ricerca. In particolare, spicca la proposta dell’Italia per far rientrare i pensionati che attualmente risiedono all’estero. Secondo gli ultimi aggiornamenti, nel decreto fiscale è prevista un’agevolazione fiscale con un’imposta ridotta al 4% per i pensionati che decidono di tornare nel nostro Paese. Questa misura potrebbe incentivare il ritorno di numerosi cittadini italiani che hanno scelto di vivere all’estero per motivi fiscali.

Si tratta di un provvedimento che potrebbe avere ripercussioni significative sul sistema fiscale italiano e sull’attrattività del nostro Paese per i pensionati residenti all’estero. L’agevolazione fiscale potrebbe rappresentare un incentivo concreto per favorire il rientro di capitali e competenze nel nostro Paese, contribuendo anche alla ripresa economica post pandemia.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti su questo argomento in tendenza, è possibile consultare le fonti online per restare aggiornati sulle ultime novità riguardanti la proposta di flat tax per i pensionati esteri.