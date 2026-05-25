Florentino Pérez: la sorprendente corsa al Real Madrid

Nelle ultime ore, il tema di Florentino Pérez è diventato di grande interesse online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Si parla del prossimo presidente del Real Madrid, ruolo che Perez ha ricoperto per due decenni. La sua leadership è stata caratterizzata da successi sportivi e politiche di mercato ambiziose. Tuttavia, Enrique Riquelme ha annunciato la sua intenzione di sfidare Perez nelle prossime elezioni. Questo evento segna un momento significativo per il club, che si prepara a una sfida elettorale dopo vent’anni. Sarà interessante vedere come evolverà la situazione e quale sarà il futuro del Real Madrid con un nuovo presidente ai vertici.

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