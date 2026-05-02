Flottiglia attivisti fermati da Israele: polemiche

In queste ore il tema della flottiglia è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Ultimo aggiornamento feed: 2026-05-02 alle 19:50. Si parla di attivisti della Flotilla per Gaza fermati da Israele, suscitando polemiche e richieste di liberazione da parte di personalità di rilievo. Greta Thunberg ha espresso il suo sostegno agli attivisti, denunciando le condizioni in cui sarebbero stati trattati. La situazione si è ulteriormente complicata con l’intervento di Israele contro Hezbollah in Libano e la deportazione di due attivisti della flottiglia. Un caso che continua a destare interesse e dibattito, spingendo a cercare ulteriori approfondimenti online.