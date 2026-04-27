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Ford: il Mustang elettrico da record

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Nelle ultime ore, il tema Ford è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. La notizia riguarda il Mustang elettrico di Ford, che ha recentemente stabilito un nuovo record nel mondo delle corse di accelerazione.

Con una potenza di 2.200 cavalli, il Mustang elettrico ha completato il quarto di miglio in soli 6.87 secondi, sbaragliando la concorrenza e riscrivendo la storia delle corse di accelerazione. Questo successo segna un punto di svolta nel settore delle auto elettriche ad alte prestazioni, dimostrando il grande potenziale di Ford nel campo della tecnologia verde.

Il feed informativo è stato aggiornato per l’ultima volta alle 17:10, ma l’entusiasmo per questa straordinaria performance del Mustang elettrico continua a catalizzare l’interesse online. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire la notizia online.

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