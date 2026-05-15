Formia: il giorno del Giro d’Italia 2026

Oggi, venerdì 15 Maggio 2026, la città di Formia è al centro dell’attenzione per il Giro d’Italia 2026. La tappa 7 si concluderà con un’ascesa al Blockhaus, mettendo alla prova i ciclisti più quotati della competizione. L’arrivo in salita rappresenta un momento cruciale per gli uomini di classifica, chiamati a dimostrare le proprie capacità su uno dei tratti più impegnativi del percorso.

La notizia di oggi su Formia è tra le più ricercate online e si posiziona ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Gli appassionati di ciclismo seguono con interesse lo svolgimento della gara e la sfida tra i favoriti per la maglia rosa.

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