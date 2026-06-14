Formula 1: Hamilton vince a Barcellona, Ferrari sul podio

Nelle ultime ore, la classifica della Formula 1 è al centro dell’interesse online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. In particolare, l’ultimo Gran Premio di Barcellona ha visto la vittoria di Lewis Hamilton, seguito da George Russell e Lando Norris sul podio. Da sottolineare il trionfo della Ferrari, che ha ottenuto un risultato significativo in questa gara.

La competizione è stata caratterizzata da momenti avvincenti, con sorpassi e strategie di gara che hanno tenuto gli appassionati con il fiato sospeso. Non sono mancate le sorprese e le emozioni tipiche di questo sport ad alto livello.

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