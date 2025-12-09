Fossa: Seminario sul Progetto di Rigenerazione Sociale nelle Terre della Baronia

Fossa, 9 dicembre 2025 – Questa mattina, nella sala polifunzionale del Comune di Fossa (AQ), si è tenuto il seminario territoriale “Ascolto Partecipato e Rigenerazione nelle Terre della Baronia”, un’iniziativa promossa da Formez PA nell’ambito del Contest nazionale PA OK! – Insieme per creare valore pubblico, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU. L’evento è stato parte del ciclo PA OK! Incontra i Territori e ha visto la partecipazione di amministratori, tecnici ed esperti con l’obiettivo di valorizzare esperienze e progetti capaci di generare innovazione sociale.

Tra le iniziative presentate, spicca il percorso di Ascolto Partecipato nel Comune di Santo Stefano di Sessanio, selezionato tra i 70 finalisti nazionali e uno dei 10 migliori progetti nell’area Innovazione Sociale, Inclusione e Fragilità.

Ad aprire i lavori è stato l’Assessore regionale alle Aree Interne, Roberto Santangelo, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione istituzionale: “La Regione accompagna e sostiene i Comuni in queste progettualità di ascolto e valorizzazione dei territori. Il dialogo costante con le amministrazioni locali e con l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione è fondamentale per porre basi solide allo sviluppo delle nostre comunità.”

Il Presidente di Formez, Giovanni Anastasi, ha messo in evidenza l’impegno della Pubblica Amministrazione nell’innovazione dei territori più fragili. Anche il sindaco di Santo Stefano di Sessanio, Fabio Santavicca, ha espresso il suo sostegno, affermando: “L’ascolto partecipato ha mostrato la capacità della nostra comunità di generare idee e visioni quando viene coinvolta nei processi decisionali. La rigenerazione inizia dall’ascolto dei cittadini.”

Il progetto, avviato nel 2023 grazie a un protocollo d’intesa tra il Comune e l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, ha guidato l’amministrazione verso una rigenerazione urbana, economica e sociale attraverso la partecipazione attiva della comunità. Claudia Genitti e Valerio Vitucci dell’USRC hanno spiegato che analisi del territorio, incontri pubblici e confronti con enti e stakeholder hanno permesso di definire indirizzi strategici per futuri interventi di riqualificazione, valorizzazione culturale e sostegno allo sviluppo economico.

Raffaello Fico, Titolare dell’USRC, ha affermato che il modello di Santo Stefano di Sessanio è un esempio da seguire: “La ricostruzione non è solo un insieme di cantieri, ma un percorso sociale di ascolto e fiducia, replicabile in tutti i Comuni.” Ha inoltre comunicato che un nuovo protocollo d’intesa è stato già firmato con otto comuni della Baronia e che la versione 2.0 del progetto di ascolto partecipato è già in fase operativa.

Il seminario ha visto la presenza di ulteriori relatori, tra cui Giulia Cutello (Forum Disuguaglianze Diversità), Sergio Talamo (FormezPA), la prof.ssa Silvia Rota (SDA Bocconi) e Mario Barca, Responsabile del Progetto PA OK! – FormezPA. Sono intervenuti anche rappresentanti istituzionali del territorio, come il Vice-Coordinatore dei Sindaci del Cratere Massimiliano Giorgi e la Sindaca di Sant’Eusanio Forconese Deborah Visconti, che hanno condiviso testimonianze sul ruolo dei processi partecipativi nello sviluppo locale.