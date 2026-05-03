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Fossacesia celebra gli anni ’90: arriva l’”883 Show” in Piazza Fantini il 8 maggio

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In occasione della festa di San Nicola a Fossacesia (Ch), l’8 maggio si prospetta come un’appuntamento imperdibile per gli amanti della musica pop italiana. La serata vedrà infatti la celebrazione dei mitici anni ’90 con l’evento “883 Show” che si terrà in Piazza A. Fantini.

L’evento, organizzato in collaborazione con Power Eventi e On Stage, promette di trasformare il cuore di Fossacesia in un grande palcoscenico a cielo aperto dove le generazioni potranno incontrarsi sulle note dei brani più iconici della band 883, guidata da Max Pezzali.

Gli “883 Mania”, una formazione nota per la sua straordinaria fedeltà vocale e per la cura degli arrangiamenti originali, saranno i protagonisti della serata. Non si tratterà solo di un tributo musicale, ma di un vero e proprio spettacolo multidisciplinare arricchito dalla presenza di un vocalist coinvolgente, ballerine ed effetti speciali scenografici.

Il concerto della live band non sarà l’unica attrazione della serata. Dopo la performance principale, infatti, si terrà un dj set adrenalinico pensato per far ballare il pubblico fino a tarda notte. Un vero e proprio viaggio nel tempo attraverso le hit più amate della dance e del pop degli anni ’90 e 2000.

L’iniziativa, gratuita e aperta a tutto il pubblico, si propone di cavalcare il rinnovato interesse per il mito degli 883, recentemente rinvigorito anche dal successo di produzioni televisive a loro dedicate. Brani storici come “Nord Sud Ovest Est” e “Hanno ucciso l’Uomo Ragno” garantiranno un’esperienza immersiva e dinamica per tutti i presenti.

L’appuntamento è fissato per le ore 21:30 in Piazza A. Fantini a Fossacesia. Un’occasione unica per rivivere la magia degli anni ’90 e ballare fino all’alba sulle note indimenticabili della musica pop italiana.

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