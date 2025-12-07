Fossacesia chiude Dimore Sonore e d’Arte con evento finale il 12 dicembre

L’Associazione ITACA, in collaborazione con l’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI), chiude i battenti della rassegna musicale e culturale “Dimore Sonore e d’Arte” con un evento finale a Fossacesia, previsto per il 12 dicembre 2025. Il programma di quest’iniziativa, che ha avuto inizio il 25 maggio, ha visto una serie di appuntamenti dedicati alla valorizzazione delle dimore storiche e dei patrimoni culturali della regione.

Il progetto, si legge nel comunicato, ha come obiettivo quello di promuovere e sostenere la cultura attraverso la musica, creando un ponte tra passato e presente. L’evento finale a Fossacesia rappresenterà quindi un’importante occasione per applaudire le esibizioni artistiche e per riflettere sul valore storico e culturale di queste dimore.

Per ulteriori dettagli sull’evento, è possibile consultare la locandina allegata nel comunicato.

L’Associazione ITACA si impegna a continuare a promuovere l’arte e la cultura locale, invitando cittadini e visitatori a partecipare all’evento conclusivo di questo progetto che ha riscosso grande successo.