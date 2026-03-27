Fp2 Giappone: prove libere 2 GP in diretta suzuka

Venerdì 27 Marzo 2026, alle ore 09:38 (ora italiana), il tema in tendenza online riguarda le prove libere 2 del Gran Premio del Giappone. La notizia è molto ricercata su internet e si posiziona ai vertici dei trend sui motori di ricerca.

Nell’ultimo aggiornamento, è emerso che i piloti Piastri, Antonelli e Russell hanno firmato ottime prestazioni. In particolare, la Ferrari si è piazzata con Leclerc al 5° posto e Hamilton al 6°.

Le libere 1 hanno visto le solite Mercedes in testa, ma con le McLaren davanti alle Ferrari. La competizione si preannuncia serrata e ricca di colpi di scena.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulle prove libere 2 del GP Giappone 2026, è possibile approfondire online, dove si possono trovare ulteriori informazioni e analisi dettagliate.