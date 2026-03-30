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lunedì, Marzo 30, 2026
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Cronaca

Frana a Silvi, Lega Abruzzo: vicinanza e impegno totale per affrontare l’emergenza

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La frana che ha colpito Silvi ha generato una serie di problemi per i cittadini e l’amministrazione locale, ma la Lega Abruzzo assicura la massima vicinanza e impegno per affrontare l’emergenza. Questo è quanto afferma Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale del partito, che esprime la solidarietà alla città e al sindaco Andrea Scordella per la gestione della situazione.

D’Incecco sottolinea l’importanza dell’impegno dell’amministrazione comunale nel prevenire vittime e ringrazia le varie squadre intervenute per garantire assistenza e sicurezza, tra cui Protezione civile, vigili del fuoco, forze dell’ordine e volontari. L’obiettivo è quello di fornire supporto in ogni fase dell’emergenza e post emergenza, collaborando a livello locale e nazionale per affrontare al meglio la situazione.

Il coordinatore regionale della Lega ribadisce la necessità di unità e collaborazione in momenti come questi, condannando fermamente ogni tipo di polemica. D’Incecco si impegna a seguire attentamente l’evolversi della situazione e a garantire la presenza e il supporto necessario per affrontare le difficoltà legate alla frana di Silvi.

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