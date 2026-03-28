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Frana a Silvi Marina (TE): Sopralluogo del senatore Sigismondi e impegno per la messa in sicurezza

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Questo pomeriggio il Senatore Etelwardo Sigismondi di Fratelli d’ Italia si è recato a Silvi Marina (Te) per verificare personalmente la situazione causata da una frana che ha provocato il crollo di alcune abitazioni e della strada provinciale. Si tratta di un fronte franoso già monitorato da tempo, ma nelle ultime ore ha registrato una repentina accelerazione.

“Fortunatamente, grazie al pronto intervento e al costante presidio del territorio, non si registrano vittime, nonostante la gravità dell’evento e le conseguenze, che avrebbero potuto essere ben più drammatiche”, dichiara il Senatore Sigismondi.

Il senatore abruzzese esprime la sua piena vicinanza alla popolazione colpita e all’amministrazione comunale di Silvi Marina, che sta affrontando con grande responsabilità queste ore difficili. Si impegna a garantire massima collaborazione istituzionale, lavorando in sinergia con il Comune, la Regione Abruzzo, la Protezione Civile e il Governo nazionale, sia nella gestione dell’emergenza sia nella successiva fase di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio.

Il Senatore Sigismondi si dice pronto a seguire con attenzione l’evolversi della situazione e a continuare a offrire supporto alla comunità colpita dalla frana a Silvi Marina.

La frana a Silvi Marina è avvenuta il 28 marzo 2026 e al momento non si segnalano vittime grazie all’intervento tempestivo delle autorità competenti. La popolazione colpita può contare sulla solidarietà e sul supporto del Senatore Etelwardo Sigismondi e delle istituzioni locali e nazionali per affrontare e superare questa difficile situazione.

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